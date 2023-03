Re Carlo punisce Harry e Meghan Markle: "Troppe accuse". La decisione irrevocabile

Giada Oricchio 01 marzo 2023 a

E vissero sfrattati e contenti. A poco più di due mesi dall’incoronazione di Carlo III, Harry e Meghan rompono il silenzio e si fanno rivedere insieme in pubblico dopo la pubblicazione dell’autobiografia del principe “Spare”. I duchi di Sussex si sono concessi una serata al San Vicente Bungalows, club e ristorante di Los Angeles frequentato esclusivamente dalle star di Hollywood. Ostentavano la stessa gioia dei principi del Galles, William e Kate, ai premi Bafta a Londra la scorsa settimana: sorriso smagliante, camminata decisa, occhi scintillanti. Outfit glamour per lei (leggings di pelle nera e tacchi altissimi), look informale per lui.

Nel pomeriggio, invece, Meghan Markle era ricomparsa su Instagram per sponsorizzare una bevanda al caffè. I Sussex non sembrano aver subito il contraccolpo del crollo della loro popolarità nel Regno Unito e negli Stati Uniti a seguito del memoriale di Harry, della ficcante parodia del cartoon “South Park”, delle dichiarazioni dell’esperto reale Tom Bower (“Meghan è rimasta molto delusa quando ha scoperto che Harry era molto meno ricco di quanto lei credesse”) e infine dello sfratto da Frogmore Cottage.

È notizia di ieri che Re Carlo ha deciso di togliere la villa al secondogenito e alla moglie per darla al fratello Andrea. A sua volta, il duca di York, esautorato dai doveri reali a causa dello scandalo Epstein, dovrà lasciare libero da cose, persone e peluche (ben 72) la ben più prestigiosa Royal Lodge di Windsor dopo aver già detto addio a St.James’s Palace (ad aprile perderà anche lo stipendio di circa 280mila euro all’anno per revoca del sovrano).

Secondo “The Sun” e “Daily Mail online”, i Sussex sono stati invitati a contattare i traslocatori e farsi spedire a Montecito, in California, i beni lasciati nella dimora londinese, nonostante abbiano in essere un contratto di locazione rinnovato a maggio 2022. La decisione di Carlo III ha una ricaduta importante. Pare, infatti, che la coppia abbia voluto la residenza nel Regno Unito per potere godere di un regime fiscale molto più agevolato rispetto a quello americano.

Dunque, potrebbero far resistenza e opporsi allo sgombero, fosse solo per motivi di convenienza. Il delizioso Frogmore Cottage, nella tenuta di Windsor, fu donata a Harry e Meghan dalla defunta regina Elisabetta nel 2018 per il loro matrimonio. Si trova a pochi passi da Adelaide Cottage, la nuova abitazione del Principe e della Principessa del Galles. In precedenza erano cinque proprietà separate per il personale di servizio nella tenuta reale.