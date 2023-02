Covid, pandemia nata da "fuga in laboratorio". Report Usa accusa la Cina

26 febbraio 2023 a

La ricerca dell'origine della pandemia di Covid torna d'attualità dopo la diffusione dei risultati di un report del dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti che si è unito ad altre agenzie federali come l’Fbi nella sua conclusione. Il Covid-19 "molto probabilmente" ha avuto origine da una fuga in un laboratorio cinese, afferma il rapporto di intelligence classificato recentemente fornito alla Casa Bianca e ai membri chiave del Congresso. A fornire un'anticipazione del dossier è il Wall Street Journal. La posizione del dipartimento dell’Energia, che in precedenza era indeciso sull’origine della pandemia, è annotata in un aggiornamento a un documento del 2021 dell’ufficio del direttore dell’intelligence nazionale Avril Haines.

Il Wsj scrive che altri quattro dipartimenti statunitensi continuano a sostenere che l’epidemia di coronavirus sia stata probabilmente il risultato di una trasmissione naturale del virus, mentre due altri sono indecisi. Il quotidiano americano osserva che la conclusione del dipartimento dell’Energia è il risultato della lettura di nuovi dati di intelligence e si tratta di una conclusione significativa perché questa agenzia sovrintende a una rete di 17 laboratori nazionali, alcuni dei quali svolgono ricerche biologiche avanzate. Tuttavia, il quotidiano finanziario osserva che il dipartimento dell’Energia sostiene la nuova posizione con "scarsa fiducia", mentre quando l’Fbi aveva raggiunto la stessa conclusione nel 2021, aveva valutato il suo livello di fiducia come "moderato".

Il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan, intervistato dalla Cnn sullo scoop del Wall Street Journal ha tuttavia dichiarato che non abbiamo "una risposta definitiva" sulla possibilità che l’epidemia di Covid sia stata provocata da una fuga di laboratorio. "Quello che posso dirvi è che il presidente" Joe Biden "ha ordinato, ripetutamente, ad ogni elemento della intelligence community di riservare ogni sforzo e risorsa per andare a fondo alla questione", ha detto ancora Sullivan,