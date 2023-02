Stasera Italia, la profezia di Massolo sulla Cina e sul futuro di Putin

20 febbraio 2023 a

A "Stasera Italia" Giampiero Massolo, presidente di Atlantia, passa in rassegna la situazione esistente in Ucraina. Come si esce dal conflitto? Se n'è parlato nel corso della puntata in onda il 20 febbraio su Rete4. La Cina sta preparando un piano di pace che, secondo l'analista, contiene un elementio che lascia presagire la sconfitta di Putin.

Giampiero Massolo commenta il ruolo della Cina, nel conflitto tra Ucraina e Russia: "Non si possono permettere un altro fronte di crisi" #StaseraItalia pic.twitter.com/6SHFFfcnFF — Stasera Italia (@StaseraItalia) February 20, 2023

"Soprattutto in un momento in cui la malaugurata gestione dell'emergenza Covid ha lasciato la Cina in difficoltà economica, l'ultima cosa che la Cina può volere è aprire un altro fronte di crisi. Di qui l'idea di un piano che è interessante. La Cina non è un mediatore credibile ma se fa mancare il suo appoggio alla Russia può portare Vladimir Putin a più miti consigli. Nel piano cinese c'è un elemento importante: quando dicono che vogliono l'integrità dell'Ucraina. Significa che mettono in discussione le conquiste militari fatte finora dalla Russia. Comunque non credo che, in questo momento, corriamo un serio rischio nucleare".