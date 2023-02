Salta all'ultimo l'incontro tra Re Carlo e von der Leyen: il rischio politicizzazione della monarchia

25 febbraio 2023 a

a

a

È stato cancellato all’ultimo minuto l’incontro tra re Carlo III e la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen: un incontro, previsto per oggi nel pomeriggio, e che coincideva con la fase conclusiva dei negoziati sul protocollo per l’Irlanda del Nord. L’incontro è stato cancellato, scrivono Sky News e The Times, e anzi il governo è stato accusato di voler ‘politicizzare’ la monarchia. Il premier Rishi Sunak è in trattative da settimane con l’Ue sull’accordo post-Brexit per l’Irlanda del Nord, accordo che ha creato un confine effettivo nel Mare d’Irlanda, mettendo in difficoltà le aziende che cercano di inviare merci dalla Gran Bretagna. Ma negli ultimi giorni, dopo settimane di teso negoziato e nonostante la rabbia crescente tra i conservatori Tory e gli unionisti nord irlandesi, l’intesa sembra arrivata al traguardo. Il rischio però è che scontenti tanti.

Incoronazione, sfregio a Re Carlo: chi ha detto no a Sua Maestà

Ecco perché il re avrebbe potuto svolgere un ruolo importante, incontrando von der Leyen. Il monarca, tenuto dalla Costituzione a mantenere la sua neutralità politica, ovviamente non partecipa alla trattativa ma il suo incontro con la presidente della Commissione avrebbe potuto essere visto come un sostanziale avvallo. Il governo, che è stato accusato di voler «politicizzare» la monarchia, nega qualsiasi mira e assicura che l’incontro sarebbe stato tenuto completamente separato dalla Brexit. L’accordo tra il Regno Unito e l’Unione Europea dovrebbe essere annunciato nelle prossime ore.

"Licenziate". Figuraccia re Carlo, esplode il caso "calzino bucato"

In base alle modifiche proposte alle regole post-Brexit per l’Irlanda del Nord, quasi tutti i controlli e la maggior parte dei documenti sulle merci che attraversano il Mare d’Irlanda verrebbero eliminati. Boris Johnson ovviamente è contrario, convinto che il piano di Sunak darebbero comunque all’Unione Europea una certa sovranità sull’Irlanda del Nord. von der Leyen avrebbe dovuto arrivare oggi nel Regno Unito per annunciare l’accordo con Sunak e poi incontrare il re per il tè al palazzo di Windsor. Pare che nel governo si sia addirittura ipotizzato di chiamare l’intesa «l’Accordo Windsor». Apriti cielo, l’incontro è stato annullato. Ma intanto Downing Street è stato accusato di aver tentato di trascinare il re in politica.