Re Carlo, la risposta sul ritorno di Harry lascia tutti di stucco

Harry chi? Carlo III protagonista involontario di una gag diventata virale sul web. Il prossimo 6 maggio, il primogenito di Elisabetta II e Filippo sarà incoronato re in una cerimonia snella: regale sì, ma non fastosa come quella dei suoi avi. Lo ha stabilito Carlo in persona perché “mala tempora occurrunt”. Così come avrebbe deciso di invitare il figlio Harry e la moglie Meghan Markle all’evento storico nonostante le malmostose rivelazioni - con annessa violazione della privacy (ad esempio che non vuole farsi vedere mentre fa esercizi per la schiena in boxer) - che gli ha riservato nel memoir “Spare”.

Al momento, Buckingham Palace non ha confermato la presenza dei Sussex: lo staff ha bisogno di altro tempo per vincere la resistenza del principe William e soprattutto per evitare che la presenza dei duchi-celebrities si trasformi in uno show Netflix e nella solita fuga di notizie monetizzabile dai “principi di Montecito”, come li chiamano sarcasticamente i vicini di casa.

I sudditi britannici sono divisi sull’argomento, una buona percentuale vorrebbe H&M alla corte del re e Carlo III ne ha avuto un assaggio in prima persona. Qualche giorno fa, mentre salutava la folla allo Stratford Campus dell’Università di East London, un fan reale gli ha urlato: “Sir, riporta a casa Harry! Portalo indietro”. Il sovrano non ha capito subito la richiesta, si è avvicinato e ha domandato: “Chi?!”, “Harry” ha ripetuto l’uomo. Inaspettata la reazione del monarca: una grossa grassa risata di genuino divertimento.