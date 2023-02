Guerra in Ucraina, l'Europa è stufa: pressing su Zelensky per negoziare

24 febbraio 2023 a

Ad un anno dallo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina si fa sempre più strada la voglia dei cittadini europei di arrivare ad una pace tra le due nazioni. A portare avanti questo sentimento sono stati anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron, che hanno invitato il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, ad avviare colloqui con Mosca durante l’incontro avuto con il leader ucraino a Parigi a febbraio. A scriverlo è stato il Wall Street Journal, citando fonti informate sul dossier Ucraina.

Nel frattempo, per bocca del ministro della Difesa Ben Wallace, il Regno Unito ha fatto sapere che “non invierà i suoi caccia Typhoon all’Ucraina a breve termine. Questi aerei sarebbero troppo complessi per le forze di Kiev”. L’esponente dell’esecutivo britannico ha comunque sottolineato che con il sostegno di Downing Street i caccia di sua Maestà potrebbero fornire comunque una copertura aerea ai Paesi europei del blocco orientale nel caso in cui volessero inviare i loro MiG-29 e altri jet dell’era sovietica a Kiev.