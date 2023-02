Guerra in Ucraina, la Cina tratta l'invio di droni kamikaze alla Russia

24 febbraio 2023 a

a

a

Riflettori sui rapporti militari sempre più stretti tra Pechino e Mosca. Secondo le ultime indiscrezioni, i due Paesi starebbero trattando la produzione e l'invio di nuove armi a sostegno dell'invasione russa in Ucraina. Anche di questo parla il quotidiano tedesco "Der Spiegel" che descrive apertamente i droni kamikaze di produzione cinese. La Cina sta negoziando la fornitura di droni kamikaze alla Russia. È la denuncia contenuta su "Der Spiegel", secondo le cui fonti Pechino e Mosca sarebbero in trattativa per l’acquisto di 100 droni d’attacco che potrebbero essere consegnati già nel mese di aprile. L’esercito russo, scrive il giornale tedesco, è impegnato in negoziati con il produttore cinese di droni Xìan Bingo Intelligent Aviation Technology per la produzione in massa di droni kamikaze per la Russia.

Secondo Der Spiegel, Bingo ha accettato di produrre e testare 100 prototipi di droni ZT-180 prima di consegnarli al ministero della Difesa russo entro aprile 2023. Gli esperti militari ritengono che lo ZT-180 sia in grado di trasportare una testata da 35 a 50 chilogrammi.