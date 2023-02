Guerra Ucraina, l'allarme di Stoltenberg: la Cina vuole inviare armi alla Russia

23 febbraio 2023 a

Tra Russia e Occidente è sempre altissima tensione. Secondo le dichiarazioni di Jens Stoltenberg, mentre prova a intavolare una trattativa di pace, allo stesso tempo la Cina promette armi alla Russia. La Nato ha visto «segnali» che la Cina «sta considerando e potrebbe pianificare» l’invio di armi alla Russia per aiutarla nella guerra in Ucraina. Lo ha denunciato il segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, in un’intervista alla Reuters ripresa dai principali media internazionali.

«Non abbiamo visto alcuna fornitura di aiuti letali dalla Cina alla Russia - ha avvertito il numero uno della Nato - Ma abbiamo visto segnali che stanno considerando e forse pianificando questo ed è la ragione per cui gli Stati Uniti e i loro alleati hanno lanciato un avvertimento molto chiaro su questo». Secondo Stoltenberg, «ovviamente la Cina non dovrebbe sostenere la guerra illegale russa, una plateale violazione del diritto internazionale» e Pechino non dovrebbe farlo tanto più che è un membro del Consiglio di sicurezza dell’Onu e Mosca ha violato la carta delle Nazioni Unite. «Il principio base della carta è il rispetto dell’integrità di altri Paesi - ha sottolineato il segretario generale della Nato - e non invadere un altro Paese con centinaia di migliaia di soldati. E la Cina non dovrebbe far parte di tutto questo».