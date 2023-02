Dietro gli elogi di Letta a Meloni: vuole diventare il numero uno della Nato

17 febbraio 2023 a

a

a

Ritorna il sereno tra Enrico Letta e Giorgia Meloni? Lo scorso anno i due hanno partecipato congiuntamente a diversi eventi e spesso si è parlato del buon rapporto tra i leader di Partito Democratico e Fratelli d’Italia, i cui rapporti si sono bruscamente interrotti dopo la salita al governo del centrodestra. Ma il dem ha sorpreso tutti usando parole al miele per il premier in un’intervista al New York Times: “Lei è meglio di quanto ci si aspettasse”. Ed è Il Fatto Quotidiano a svelare cosa c’è dietro a tale dichiarazione: il vero obiettivo è quello di diventare il futuro segretario generale della Nato, in sostituzione di Jens Stoltenberg. Per arrivare a dama servirebbe l’appoggio di Meloni, con cui c’è intesa sull’invio di armi all’Ucraina per combattere la guerra con la Russia. “Ancora più lontano sembra il Quirinale, ma l’ex premier potrebbe ancora cercare di ascriversi alle riserve della Repubblica. E anche qui, avrebbe bisogno della premier” la ricostruzione del quotidiano sulle strategie di Letta.