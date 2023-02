De Luca a valanga contro Stoltenberg: “Uomo triste, urgente consegnarlo ai servizi sociali”

17 febbraio 2023 a

Vincenzo De Luca non si tira indietro dalle polemiche e stavolta va allo scontro con Jens Stoltenberg. Il governatore della Campania, nel corso della consueta diretta del venerdì sulla propria pagina di Facebook, si è scagliato contro il numero uno della Nato: “A volte abbiamo notizie tristi. Il più triste di tutti è un uomo di nome Stoltenberg, che si trova casualmente a fare il segretario generale della Nato, che ha appena finito di dire che dobbiamo produrre più munizioni, più armi, più cannoni. Queste sue dichiarazioni mi confermano l’urgenza di consegnarlo ai servizi sociali”.

De Luca dichiara guerra alla Nato: “Il segretario Stoltenberg? Semi analfabeta di ritorno”

Da cosa nasce l’intemerata dell’esponente di sinistra? La Nato ha infatti spinto sulle munizioni per aiutare l’Ucraina nella guerra contro la Russia: i Paesi dell’Alleanza atlantica stanno aumentando la produzione di proiettili d’artiglieria da 155 mm e devono incrementarla ulteriormente per aiutare Kiev. “È ovvio che dobbiamo spendere di più, se era giusto impegnarsi a spendere il 2% nel 2014, adesso lo è ancora di più. Perché viviamo in un mondo più pericoloso. Il mio pensiero è che invece di cambiare il 2% penso che dovremmo passare dal considerare il 2% come un tetto, a considerare il 2% del Pil come una base minima” le dichiarazioni di Stoltenberg che hanno portato alla risposta di De Luca.