Guerra Ucraina, la sfida di Joe Biden: difenderemo ogni centimetro Nato

22 febbraio 2023 a

a

a

Joe Biden lancia la sfida a Vladimir Putin. Il capo del Cremlino non molla la presa sulla conquista dell'Ucraina. Ma gli alleati occidentali fanno muro e gli Usa promettono di non fare sconti. Gli Stati Uniti difenderanno «letteralmente ogni centimetro della Nato». Lo ha affermato il presidente americano Joe Biden che ha parlato prima dei colloqui con i leader dei Nove di Bucarest (B9) e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Biden ha affermato che i leader del B9 (Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia) sono le «linee del fronte» della difesa collettiva della Nato e «per la libertà delle democrazie in Europa e nel mondo». Biden ha ribadito che gli Stati Uniti si sono ripetutamente impegnati per fornire assistenza per la sicurezza di base dell’Ucraina nonché supporto per la sopravvivenza di «letteralmente milioni» di rifugiati. «Insieme continueremo il nostro sostegno duraturo all’Ucraina impegnata nell’ultimo anno a difendere la propria libertà. E' "assolutamente chiaro" che gli Stati Uniti difenderanno letteralmente ogni centimetro della Nato».

"Per difenderci anche il nucleare". Medvedev avverte, l'escalation russa

«Non possiamo permettere alla Russia di continuare a erodere la sicurezza europea. Dobbiamo spezzare il ciclo di aggressione russa» e «gli alleati della Nato non sono mai stati così uniti. Stiamo proteggendo ogni centimetro del territorio alleato sulla base dell’impegno dell’articolo 5 di difenderci tra di noi: uno per tutti, tutti per uno». Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, all’incontro in Polonia coi Paesi del gruppo "Bucharest nine". «Abbiamo visto il modello russo di aggressione per molti anni: Georgia nel 2008, Crimea e Donbass nel 2014 e l’invasione a pieno titolo dell’Ucraina lo scorso anno», ha ricordato Stoltenberg.«Gli alleati della Nato non sono mai stati così uniti. In applicazione dell’Articolo 5 difenderemo ogni centimetro del nostro territorio. Uno per tutti, tutti per noi». Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel suo intervento al summit B9 Nato a Varsavia.