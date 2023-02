Guerra Ucraina, Zelensky apre al negoziato di pace: vogliamo incontrare la Cina

23 febbraio 2023 a

Spiragli di pace nei rapporti tra Cremlino e Ucraina. La Cina sta facendo di tutto per inaugurare un percorso di pace con Putin e Kiev lancia messaggi di apertura al dialogo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto di non aver ancora esaminato il piano di pace cinese ma che vedrebbe con favore un incontro tra Ucraina e Cina. Lo riferisce l’agenzia Reuters. «Vorremmo incontrare la Cina - ha detto durante una conferenza stampa a Kiev, organizzata dopo la visita del premier spagnolo Pedro Sanchez alla vigilia del primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina - Riguardo al piano di pace della Cina io conosco le linee essenziali, i nostri diplomatici si sono riuniti con quelli cinesi che hanno detto di avere questa iniziativa» di pace «ma non ho ancora visto il piano ed è ancora molto presto per parlarne». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa congiunta con il premier spagnolo Pedro Sanchez da Kiev. «In generale credo che il fatto che la Cina abbia iniziato a parlare di Ucraina e abbia mandato alcuni segnali è abbastanza buono», ha sottolineato Zelensky, «vedremo il piano in dettaglio e poi ne potremmo parlare» in modo più approfondito.

Intanto Zelensky affronta direttamente la questione della guerra in Ucraina e dell'invasione russa del suo territorio. L’Ucraina «trionferà» sulle truppe russe: alla vigilia del primo anniversario dell’invasione russa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha voluto inviare un messaggio di speranza. «Non abbiamo ceduto, abbiamo superato tante prove e trionferemo. Riterremo responsabili tutti coloro che hanno portato questo male, questa guerra nella nostra terra. Tutta la paura, tutti gli eccidi, tutte le torture, tutti i saccheggi», ha scritto in un messaggio postato sul web.