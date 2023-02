Berlusconi irritato per l'attacco di Zelensky: ho vissuto gli orrori della guerra

22 febbraio 2023 a

Silvio Berlusconi è stato il convitato di pietra nella conferenza stampa al termine della visita di Giorgia Meloni in Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rispondendo alla domanda di un cronista non ha usato giri di parole: "Credo che la casa di Berlusconi non sia mai stata bombardata dai missili, mai siano arrivati con i carri armati nel giardino di casa". La reazione del leader ucraino, secondo quanto riporta il Corriere della sera in un retroscena, non è stata positiva. Il presidente di Forza Italia è stato "infastidito" e "irritato" dall'affondo di Zelensky. Il Cavaliere sarebbe stato tentato di far uscire una nota ufficiale ma l'ipotesi alla fine sarebbe tramontata: "Ogni volta che parlo tutti ne approfittano per montare una polemica", lo sfogo con i suoi collaboratori.

Forza Italia, prima reazione a Zelensky: “L'unico obiettivo di Berlusconi”

Chi ha sentito Berlusconi in queste ore ha ascoltato cosa avrebbe scritto nella nota o dichiarato ai giornali: "Non è vero che non conosco la guerra, da ragazzino sono stato sfollato anche io, gli orrori della guerra li ho vissuti", è la frase riportata nel retroscena.

"L'Italia non tentenna", Meloni in Ucraina ribadisce pieno sostegno a Zelensky

Giorgia Meloni, dal canto suo, in replica alle parole di Zelensky ha ribadito il pieno sostegno all'Ucraina rivendicando la compattezza della maggioranza di governo nei fatti, ovvero negli atti parlamentari. In Forza Italia, tuttavia, c’è chi avrebbe storto il naso per la "debole difesa" della premier a fronte dell’attacco subito in diretta tv dal presidente di Forza Italia, riporta l'Adnkronos.