Guerra Ucraina, dagli Stati Uniti nuove sanzioni contro la Russia

Nuove sanzioni contro la Russia. Le ha annunciate il governo degli Stati Uniti per combattere anche economicamente l'aggressione del Cremlino. Washington attuerà nuove sanzioni «significative» contro la Russia, lo ha annunciato la Casa Bianca, alla vigilia del primo anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte delle forze russe. «Gli Stati Uniti metteranno in atto sanzioni significative contro i settori chiave che generano entrate per Putin», ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre in una conferenza stampa.

Venerdì 24, intanto, l’Ucraina, nel giorno del primo anniversario dell’invasione russa, dominerà il vertice virtuale dei Paesi del G7 - Gran Bretagna, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone e Stati Uniti - al quale parteciperà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «I leader discuteranno di come continuare a sostenere l’Ucraina», ha dichiarato Jean-Pierre. Tuttavia, non ha voluto dire se le nuove misure degli Stati Uniti saranno applicate anche dai partner del G7. Tra gli obiettivi specifici delle sanzioni ci saranno le banche e le entità che aiutano Mosca a eludere le ondate di sanzioni già imposte in seguito all’invasione del 24 febbraio 2022. Gli Stati Uniti prenderanno di mira le banche russe e l’industria della difesa, così come «gli attori in Paesi terzi che cercano di riempire ed eludere le nostre sanzioni», ha dichiarato Jean-Pierre. «Annunceremo anche una nuova assistenza economica, energetica e di sicurezza per aiutare gli ucraini a continuare ad avere successo, a proteggere la popolazione dall’aggressione russa e a consentire al governo ucraino di fornire servizi di base come elettricità e riscaldamento», ha dichiarato.