Guerra in Ucraina, nessun piano per la pace dalla Cina

C’era molta attesa per il faccia a faccia tra il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, e il capo della diplomazia cinese, Wang Yi. Soprattutto alla luce di un possibile programma di pace che l’esponente della Cina avrebbe dovuto presentare al collega della Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. Ma in realtà i due “non hanno discusso del piano di pace cinese per risolvere il conflitto in Ucraina nel corso dell’incontro che hanno avuto oggi a Mosca”. A precisarlo è stata la portavoce del ministero russo, Maria Zakharova.

Zakharova ha spiegato che “alcuni politici occidentali e media hanno distorto la realtà in quanto i partner cinesi ci hanno informato delle loro opinioni sulle cause profonde della crisi ucraina, così come degli approcci alla sua soluzione politica. Non si è parlato di alcun ‘piano’”. “Le relazioni fra Russia e Cina si stanno sviluppando in modo costante e dinamico e, nonostante l'elevata turbolenza sulla scena mondiale, dimostriamo solidarietà e disponibilità a difendere gli interessi reciproci sulla base del rispetto del diritto internazionale e del ruolo centrale delle Nazioni Unite”, ha detto Lavrov durante i colloqui con Wang Yi, capo dell'ufficio della Commissione del Comitato centrale del Partito comunista della Cina per gli affari esteri.