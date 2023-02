Meloni conquista pure Biden: partner affidabile nonostante le difficoltà

22 febbraio 2023 a

Ieri è andato in scena un colloquio telefonico tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il numero uno degli Usa ha chiamato Meloni appena rientrato in Polonia, dopo la visita a sorpresa a Kiev. I due leader hanno discusso del loro stretto coordinamento in corso sul sostegno all’Ucraina, compresa l’assistenza in materia di sicurezza, economica e umanitaria. La presidente del Consiglio, riferisce Repubblica, è stata inoltre invitata a Washington per un faccia a faccia, dopo la vana attesa in un aeroporto polacco di confine dove voleva incontrare Biden.

Autorevoli fonti della Casa Bianca, riporta il quotidiano, “fanno filtrare apprezzamento per la gestione positiva che il premier ha comunque avuto nei primi mesi di governo, dimostrandosi partner affidabile nonostante la difficile situazione a cui è costretta nella sua maggioranza”. La Casa Bianca aveva ufficialmente confermato che nella loro telefonata i due leader “hanno discusso del loro stretto coordinamento in corso sul sostegno all'Ucraina, compresa l'assistenza di sicurezza, economica e umanitaria”. Meloni piace proprio a tutti.