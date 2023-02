Bafta 2023, Kate Middleton sfila con l'abito da star e lascia tutti a bocca aperta

Giada Oricchio 20 febbraio 2023 a

a

a

Kate Middleton stupisce sul red carpet dei premi Bafta (British Academy of Film and Television Arts) e le foto fanno il giro del web. Agli Oscar inglesi, evento di cui l’erede al trono William d’Inghilterra è presidente, la principessa del Galles ha dimostrato con i fatti la fedeltà alla Corona e a Re Carlo III indossando un abito sfoggiato in due precedenti occasioni.

Capelli sciolti pettinati all’indietro e riga nel mezzo, clutch abbinata a un paio di guanti lunghi neri da opera, décolleté Jimmy Choo e corpo avvolto in un corpetto che sfocia in nuvola di chiffon bianco perla: così Kate ha percorso la Royal Festival Hall di Londra e incantato i presenti. Chic, raffinata e “sostenibile”.

Il vestito monospalla dello stilista Alexander McQueen, infatti, è nel suo armadio dal 2012 e lo aveva scelto anche per i Bafta 2019. Si è limitata a far apportare delle modifiche e a cambiare gli accessori. I più evidenti erano gli orecchini dorati (come le scarpe) chandelier con fiori a cascata. Marca? Zara, prezzo 17 sterline (20 euro circa). Un ritorno in grande stile per la duchessa di Cambridge che ha confermato il nuovo corso di Buckingham Palace: “riciclare è regale”.

Tutto in un “drammatico” bianco e nero en pendant con il marito, elegantissimo in doppiopetto di velluto e papillon. Per la cronaca, il film tedesco Netflix “Niente di nuovo sul fronte occidentale” diretto da Edward Berger ha trionfato portando a casa ben 7 premi: miglior film, miglior regista, miglior film non in inglese, sceneggiatura non originale, cinematografia, colonna sonora ed effetti sonori.