Guerra Ucraina, l'accusa di Blinken: Cina pronta a dare armi alla Russia

Sale ulteriormente la tensione tra Occidente, Cina e Russia. L'ultima accusa viene dal segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, che teme l'invio di armi da Pechino. Gli Stati Uniti, infatti, temono che la Cina intensifichi il suo supporto alla Russia nel conflitto contro l’Ucraina. «Li abbiamo visti fornire un supporto non letale. La preoccupazione che abbiamo ora si basa sulle informazioni che abbiamo che stanno prendendo in considerazione la possibilità di fornire un supporto letale e abbiamo chiarito loro che ciò causerebbe un serio problema per noi e nella nostra relazione», ha detto il segretario di Stato Anthony Blinken in un’intervista a Cbs News.

Intanto gli attriti tra Pechino e Washington si giocano anche sulla questione dei palloni-spia. La Cina ha avvertito gli Stati Uniti che se insisteranno sulla questione del pallone-spia abbattuto al largo delle coste della Carolina del Sud ne pagheranno «tutte le conseguenze». Il duro avvertimento è arrivato dal capo della Commissione Centrale del Partito Comunista Cinese per gli Affari Esteri, Wang Yi, durante l’incontro con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, a margine della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. «Se gli Stati Uniti trarranno vantaggio dalla questione, intensificando il clamore e ampliando la situazione - ha dichiarato l’alto diplomatico del Pcc, citato in una nota del ministero degli Esteri cinese - la Cina andrà avanti fino alla fine e gli Stati Uniti ne pagheranno tutte le conseguenze».