Conferenza Monaco, la Cina pronta a presentare un proposta di pace per l'Ucraina

La Cina è pronta a svolgere un ruolo di mediazione nella guerra in Ucraina. Posizione che anche Kiev vede con favore. Pechino presenterà "un documento in cui illustrerà la sua posizione sulla soluzione politica della crisi ucraina. Questa guerra non può continuare", ha affermato il numero uno della politica estera cinese Wang Yi, nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, precisando che la Cina "è ferma dalla parte della pace e del dialogo". "È necessario sostenere i principi della Carta dell’Onu e dare una possibilità alla pace", ha aggiunto, sottolineando che la proposta cinese enfatizzerà che l’integrità territoriale e la sovranità di tutti i Paesi devono essere rispettate.

"Possiamo continuare a gridare le nostre posizioni alle conferenze internazionali come questa, ma io propongo di anche iniziare a pensare con calma, in modo particolare ai miei amici in Europa. Dobbiamo riflettere su quali sforzi possiamo fare per porre fine a questa guerra", ha affermato inoltre Wang Yi. Dalla Russia non sono arrivati commenti, per il momento. Mentre per l'Ucraina si è levata la voce del ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba: "La Cina può svolgere un ruolo" per mediare una soluzione nella guerra in Ucraina, ha affermato il ministro che nelle prossime ore, sempre a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, incontrerà Wang Yi.