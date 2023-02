Stasera Italia, Liguori tuona: “Zelensky è un invasato, manda il suo popolo alla rovina"

17 febbraio 2023 a

Paolo Liguori non accetta in alcun modo la linea verso la pace delineata da Volodymyr Zelensky. Il direttore di Tgcom è ospite dell’edizione del 17 febbraio di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e approfondisce il futuro della guerra tra Ucraina e Russia: “Zelensky ha detto che l’Ucraina può farcela, ma ha detto per me una frase agghiacciante ‘Finisce tutto solo con la nostra vittoria’. Sulla guerra tra Ucraina e Russia ci sono quattro punti di vista diversi, quello di Silvio Berlusconi, quello di Sergio Mattarella, quello del cinese, eventualmente quello di Antonio Tajani, seppure possiamo trovare una differenza con Berlusconi, sono quattro punti di vista razionali, non da tifosi. Però c’è Zelensky che parla di vittoria col suo linguaggio”.

Zelensky adesso detta le condizioni le condizioni per fare la pace

“A me - sentenzia il giornalista - Zelensky sembra un invasato, che manda anche il suo popolo alla rovina. È chiaro che è stato aggredito, ma questo avviene in ogni campo di battaglia, puoi anche essere l’aggredito ma c’è sempre un momento in cui si dice che il sacrificio è troppo e bisogna fermare con una trattativa, come dice il più saggio di tutti, il capo del Pentagono. Come sempre - chiosa Liguori - è un generale che dice le cose più chiare. Basta vedere cosa successe ai francesi nella prima guerra mondiale e ai tedeschi nella seconda”.