Ucraina, Wagner prende Paraskoviivka: lo snodo tattico cambia i destini della guerra

La guerra in Ucraina va avanti senza sosta. Il gruppo Wagner ha annunciato di aver assunto il controllo di Paraskoviivka, una località a nord di Bakhmut considerata uno snodo importante dal punto di vista tattico. Il fondatore del gruppo di miliziani, Yevgeny Prigozhin, ha reso noto che l’insediamento è completamente controllato dalle sue forze. Non ci sono ancora conferme indipendenti e il rapporto serale dello stato maggiore ucraino non contiene indicazioni sulla presunta conquista di Paraskoviivka. Secondo i blogger militari russi la località è uno snodo strategico delle linee di difesa ucraine: se venissero catturati anche i vicini villaggi di Verkhivka, Berkhivka e Yahidne, le truppe ucraine a Bakhmut non potrebbero più essere rifornite da nord. Prigozhin ha usato l’annuncio per criticare il ministero della Difesa russo, sostenendo che l’avanzata è riuscita nonostante un «blocco nella consegna delle munizioni», e ha parlato di combattimenti sanguinosi.

Proprio sulla brigata privata di soldati è arrivato un bilancio dalla Casa Bianca: sono oltre 30mila i combattenti del gruppo rimasti uccisi in Ucraina. Inoltre più del 90% i mercenari della Wagner uccisi in combattimento da dicembre erano detenuti in Russia e reclutati per il conflitto.