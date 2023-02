“Abbattimento isterico e assurdo”. Cina-Usa, nuova tensione sul pallone spia

18 febbraio 2023 a

a

a

Un conflitto che non sembra affatto attenuarsi. L’abbattimento del pallone aerostatico cinese sui cieli Usa da parte di jet militari è stata una «reazione isterica e assurda» degli Stati Uniti e «non dimostra che l’America è forte, ma il contrario». L’attacco nei confronti di Washington del capo dell’Ufficio della Commissione centrale per gli Affari esteri del Partito comunista cinese, Wang Yi, intervenuto alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, dove sta partecipando anche una delegazione Usa guidata dalla vicepresidente Kamala Harris.

Alieni o altri oggetti spia? Svelata la verità sugli Ufo abbattuti

Era stato chiesto alla Casa Bianca «di gestire la vicenda con calma e con un confronto con la parte cinese, ma non è stato fatto», ha ricordato Wang, il massimo responsabile della diplomazia di Pechino. «Hanno usato un jet contro il pallone e posso dire che si è trattato al 100 per cento di un uso eccessivo della forza e di una violazione della Convenzione di Chicago sull’aviazione civile», ha denunciato ancora Wang, aggiungendo che Pechino «non può accettarlo». «Nei cieli del mondo ci sono diversi palloni», ha proseguito, «vogliamo abbatterli tutti? Chiediamo agli Stati Uniti di non fare queste cose solo per non distogliere l’attenzione dei propri problemi interni». Un pallone spia è la miccia per un’altra escalation?