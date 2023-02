Re Carlo, la decisione su Harry e Meghan lascia di stucco

04 febbraio 2023 a

a

a

Re Carlo ha deciso di mettere da parte i rancori e nella lista degli invitati per la sua incoronazione ufficiale come erede della Regina Elisabetta ha inserito anche i nomi del figlio, il principe Harry, e di sua moglie Meghan Markle. Gli organizzatori - rivela The Sun - stanno già pianificando la loro partecipazione: il protocollo su cui si sta lavorando è quello che vede la coppia presente alla cerimonia del 6 maggio. Tutto ciò nonostante il timore che possano rovinare il momento storico con una riunione di famiglia imbarazzante. La Famiglia Reale è infatti ancora scossa dalle rivelazioni contenute nella biografia del principe Harry, Spare, e dalle rivelazioni dei Sussex su Netflix, tra cui il litigio di Harry con il fratello, il principe William.

"William furioso". Re Carlo cambia idea, c'è il piano per Harry

I funzionari che stanno lavorando ai piani per l'incoronazione dicono, interpellati del tabloid, che non c'è stato alcun suggerimento da parte di Buckingham Palace di escludere la coppia dall'evento di tre giorni per incoronare Re Carlo III. Gli inviti per la cerimonia - durerà 90 minuti complessivi - che si terrà nell'Abbazia di Westminster saranno spediti questo mese e, secondo tali fonti, il Duca e la Duchessa di Sussex faranno entrambi parte della lista degli invitati, composta da 2.000 reali, dignitari e leader mondiali.

Cosa fa adesso Meghan Markle? Il retroscena sulla duchessa "sparita"

Lo speciale fine settimana festivo vedrà una serie di processioni e l'apparizione del Re sul balcone del Palazzo per due volte. Dopo la cerimonia, il nuovo Re e la Regina Consorte prenderanno parte a una grande parata cerimoniale nota come Processione dell'Incoronazione. Non essendo reali in carica, non è ancora chiaro quale ruolo giocheranno Harry e Meghan in questi più ampi festeggiamenti e soprattutto nei momenti sul balcone davanti alla folla. Gli organizzatori sperano che la coppia arrivi nel Regno Unito ben prima del weekend di festa, per evitare che i primi incontri tra i rami della famiglia distraggano dalla giornata storica. Una fonte che ha familiarità con i piani reali ha aggiunto: “Sarebbe utile se arrivassero prima, in modo da non creare un circo totale il giorno stesso”. Tutte da scoprire le mosse dei Sussex e se accetteranno di volare a Londra oppure sceglieranno un altro clamoroso colpo di scena.