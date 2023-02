Guerra in Ucraina, Stoltenberg: ok all'adesione di Svezia e Finlandia nella Nato

16 febbraio 2023 a

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, annuncia in Turchia l'adesione di Svezia e Finlandia nell'Alleanza atlantica «Penso che sia arrivato il momento di approvare le domande di adesione alla Nato sia della Svezia che della Finlandia». Lo ha dichiarato il segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu.

«Entrambi i Paesi hanno compiuto passi importanti dalla firma del memorandum congiunto. Hanno revocato le restrizioni sull’esportazione di armi (alla Turchia, ndr) e hanno compiuto ulteriori passi in materia di cooperazione sul terrorismo», ha proseguito Stoltenberg rivolgendosi alla Turchia, unico Paese insieme all’Ungheria a non aver ancora ratificato l’adesione alla Nato di Svezia e Finlandia. «La Svezia sta modificando la sua Costituzione», ha aggiunto il segretario generale, riconoscendo che la Turchia «nutre legittime preoccupazioni in materia di sicurezza».