Palloni-spia, gli Stati Uniti rispondono alle accuse della Cina

Il caso dei palloni-spia è diventato un giallo internazionale con velenosi scambi di accuse tra Pechino e Washington. Gli Stati Uniti, però, smentiscono immediatamente qualunque tipo di accusa da parte della Cina. «Qualsiasi affermazione secondo cui il governo degli Stati Uniti gestisce palloni di sorveglianza sulla Repubblica popolare cinese è falsa». Lo scrive su Twitter la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Adrienne Watson, smentendo le accuse di Pechino. «È la Cina ad avere un programma di palloni di sorveglianza ad alta quota per la raccolta di informazioni, che ha utilizzato per violare la sovranità degli Stati Uniti e di oltre 40 Paesi in 5 continenti», aggiunge.

Insomma la Casa Bianca smentisce le accuse, definendole «false», di aver ripetutamente inviato palloni spia nello spazio aereo cinese. In un briefing con i giornalisti il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, aveva affermato che «dal 2022 palloni Usa hanno sorvolato ad alta quota lo spazio aereo cinese per più di dieci volte senza l’autorizzazione delle autorità cinesi competenti». Il giallo continua.