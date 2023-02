Guerra Ucraina, Zelensky chiede nuove sanzioni contro il nucleare della Russia

13 febbraio 2023 a

a

a

Sanzioni contro l'industria nucleare russa. Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, chiede alla comunità internazionale di inasprire il loro atteggiamento nei confronti delle politiche del Cremlino. La guerra a Putin si fa anche ostacolando un settore così strategico come quello nucleare. Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un discorso video che l’Ucraina sta facendo del suo meglio per garantire che vengano imposte sanzioni globali all’industria nucleare russa. Ha detto che «il ricatto nucleare della Russia sul mondo deve essere punito», ricordando il sequestro da parte della Russia della centrale nucleare di Zaporizhzhia nella città di Enerhodar nell’Oblast di Zaporizhia a marzo.

"Se fossi premier non parlerei con lui". Berlusconi contro Zelensky

«Non è facile. C’è una certa resistenza», ha detto Zelensky. «Ma c’è stato un tempo in cui anche altre restrizioni contro la Russia sembravano difficili da imporre. Loro (altri Paesi) si sono arresi e ora le sanzioni sono già in vigore». Il 5 febbraio, l’Ucraina ha imposto sanzioni contro l’industria nucleare russa prendendo di mira 200 entità russe, incluso il monopolio nucleare statale russo Rosatom, che saranno in vigore per 50 anni.