Terremoto Turchia-Siria: 11mila morti. Nessuna notizia dell'italiano disperso

Continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto in Turchia e Siria, che ora è di oltre 11mila morti. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in visita nelle zone colpite ha aggiornato il bilancio per la Turchia a più di 8.500, precisamente 8.574. Per quanto riguarda la Siria, il bilancio è al momento di 1.250 morti e 2.054 feriti per le zone sotto il controllo del governo (bilancio fornito dal ministero della Salute) e di almeno 1.280 morti e oltre 2.600 feriti per le zone del nordovest ancora sotto il controllo dell’opposizione (bilancio fornito dai Caschi bianchi). Una catastrofe.

"Il nostro obiettivo è realizzare entro un anno operazioni di costruzione massiccia di alloggi nelle 10 province proprio come abbiamo fatto in altre province dove abbiamo subito disastri", ha dichiarato Erdogan: "Abbiamo mobilitato tutti i nostri mezzi. Spero che daremo un sostegno certo alle nostre famiglie. Al momento, abbiamo previsto di consegnare 10mila lire turche (500 euro) a ciascuna famiglia", ha proseguito il presidente turco garantendo che nessun cittadino "rimarrà senza un alloggio".

Intanto proseguono le operazioni di soccorso. Le squadre Usar (Urban Search And Rescue) dei vigili del fuoco italiani in Turchia hanno individuato un ragazzo in vita bloccato sotto il solaio in cemento di una palazzina crollata ad Antiochia. Sono in corso le complesse operazioni di estrazione dalle macerie. È il primo salvataggio da parte del personale italiano partito per la Turchia. Sull'unico italiano ancora disperso non ci sono novità. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Non abbiamo neanche stamane notizie su Angelo Zen anche perché la città dove era è distrutta. Anche per i soccorsi è difficile muoversi. Siamo in contatto costante con la famiglia e siamo in contatto con la nostra protezione civile che ha inviato parecchi vigili del fuoco che stanno operando nel territorio in cui si trovava Zen. Siamo in attesa di vedere se si riesce a rintracciare e cercando di sapere dove si trova".