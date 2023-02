Biden vuole abbattere il pallone spia cinese, l'ira di Pechino

04 febbraio 2023 a

Gli Stati Uniti sono pronti a porre fine alla vicenda del pallone spia cinese che sorvola l'America in modo traumatico, con le tensioni con Pechino che sono destinate inevitabilmente ad aumentare. Washington sta valutando infatti un piano per abbattere l'aerostato una volta che ha iniziato a sorvolare l’Atlantico. Lo riporta Fox News citando un alto funzionario dell’amministrazione e sottolineando che in questo modo non ci sarebbe il rischio della caduta di rottami su zone abitate, che finora ha spinto i vertici militari Usa a sconsigliare l’abbattimento del pallone. Inoltre, precisano le fonti, vi sarebbe la possibilità di recuperare i rottami.

Le rivelazioni arrivano dopo che Joe Biden, ad una domanda dei giornalisti che gli chiedevano se darà l’ordine di abbattere il pallone, ha risposto semplicemente: "ce ne occuperemo". Secondo le stime del Pentagono in giornata il pallone dovrebbe lasciare gli Stati Uniti continentali ed iniziare a sorvolare l’Atlantico.

La crisi innescata dal pallone spia cinese sopra gli Stati Uniti raffredda ulteriormente i rapporti tra Washington e Pechino, che sollecita gli Stati Uniti a mantenere la calma e a non "infangare" la Cina. Nel corso di un colloquio telefonico con il direttore della Commissione Affari Esteri del Partito Comunista Cinese, Wang Yi, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha confermato che non si recherà in Cina per dare seguito agli accordi raggiunti tra Biden e il presidente cinese, Xi Jinping, a margine del vertice del G20 di Bali di novembre scorso. Blinken ha definito il lancio di un pallone aerostatico cinese sopra gli Usa "un atto irresponsabile" e "una chiara violazione della sovranità degli Stati Uniti e del diritto internazionale che danneggia lo scopo del viaggio", e quindi "non sarebbe appropriato" visitare Pechino in questo momento. Wang ha ribattuto alle critiche sottolineando che la Cina è "un Paese responsabile" e che Pechino non accetterà "speculazioni e clamori infondati".