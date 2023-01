Turchia contro Usa e Ue: clima teso sull'adesione della Svezia alla Nato

28 gennaio 2023 a

a

a

La Turchia sconsiglia i viaggi negli Stati Uniti e in Europa, in apparente rappresaglia per suggerimenti simili da parte di Paesi occidentali nei confronti della nazione guidata da Edogan. Gli Stati Uniti e i principali Paesi dell'Unione Europea hanno già sconsigliato ai propri cittadini di partecipare a eventi di massa o di recarsi in Turchia per turismo. Tali avvertimenti sono arrivati nell’ambito di tensioni diplomatiche legate al rifiuto della Turchia di consentire a Svezia e Finlandia di entrare nella Nato.

"Prepararsi alla grande offensiva". Ucraina, cosa succede il 24 febbraio

Il ministero degli Esteri turco avverte quindi che vi sono «livelli pericolosi di intolleranza religiosa e odio in Europa». C’è anche da dire che Ankara è stata recentemente presa da mira dalle proteste anti-islamiche di un estremista di destra a cui è stato permesso di bruciare il Corano davanti alle ambasciate turche di Stoccolma e Copenaghen. In un’altra nota il dicastero di Ankara afferma che «recentemente ci sono stati attacchi verbali e fisici contro stranieri e atti di razzismo commessi in tutti gli Stati Uniti». Una tensione che non accenna a scemare.