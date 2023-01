Russia Ucraina, "grande offensiva". Cosa succede il 24 febbraio: allarme mondiale

Giada Oricchio 28 gennaio 2023 a

La Russia pianifica un’imponente offensiva in Ucraina. E’ quanto emerge dalle analisi dell’americano Isw (Institute for the study of war) e da indiscrezioni pubblicate dall’agenzia “Bloomberg” che a sua volta cita fonti del Cremlino. Secondo gli esperti militari, il presidente Vladimir Putin e i suoi generali hanno preparato un forte attacco in Donbass e nella regione di Lugansk per riprendere il controllo del terreno e vincere la guerra alla distanza. Quando? Entro febbraio o marzo.

Nel frattempo, continuano i bombardamenti dell’armata rossa sulle città. Solo nelle ultime 24 ore sono morti dieci civili ucraini e altri venti sono rimasti feriti. Nel consueto discorso serale, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato: “La situazione al fronte, e in particolare nella regione di Donetsk, rimane estremamente grave. Gli occupanti stanno deliberatamente e metodicamente distruggendo queste città ed i villaggi intorno. L'esercito russo può essere fermato solo con la forza”.

Gli Usa e i Paesi alleati della Nato hanno dato il via libera all’invio dei sofisticati carri armati Leopard 2 di fabbricazione tedesca e degli Abrams americani. Una decisione che ha suscitato l’ira di Mosca e dei suoi sodali. Il capo dell'assemblea della Crimea, il parlamento regionale imposto dalla Russia, Vladimir Konstantino, in un’intervista all'agenzia di stampa Ria Novosti, ha tuonato: “La fornitura di armi offensive tedesche e americane, che difficilmente saranno limitate ai carri armati, porteranno sicuramente a un nuovo livello (del conflitto, nda). Nessun Leopard fermerà la Russia”.

Per quanto riguarda l’Italia, nei prossimi giorni, il governo Meloni varerà il sesto decreto sulle armi, un aiuto che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha spiegato così: "La terza Guerra mondiale inizierebbe nel momento in cui i carri armati russi arrivassero a Kiev, e quindi ai confini dell'Europa. Fare in modo che non accada, è l'unico modo per fermare la terza Guerra mondiale”.