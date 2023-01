Israele, attentato alla sinagoga di Gerusalemme: almeno 8 morti

27 gennaio 2023 a

Attentato e almeno otto morti a Gerusalemme Est. Un uomo armato ha aperto il fuoco vicino a una sinagoga nella zona est della città di Israele, precisamente nel quartiere di Neve Yaakov. L’aggressore ha colpito almeno altre 10 persone prima di essere a sua volta ucciso, come hanno annunciato la polizia e i medici israeliani. Secondo il Jersualem Post sono minimo otto le vittime e alcuni dei feriti sono in condizioni critiche, con il bilancio che potrebbe ulteriormente aggravarsi. Decine di agenti sono stati dispiegati sul posto: una sinagoga colpita nella Giornata della Memoria lascia tutti in uno stato di choc.

"Una operazione eroica". Così la Jihad islamica ha definito l'attacco compiuto da un palestinese nella sinagoga. Hamas ha esultato a seguito della sparatoria: "È una vendetta per i morti di Jenin". Il riferimento è ai 9 palestinesi morti ieri in scontri con l'esercito israeliano.