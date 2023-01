Guerra, la Russia si vendica per i carri armati: pioggia di missili sull'Ucraina

26 gennaio 2023 a

a

a

Vladimir Putin continua con la strategia del terrore dopo le armi, in particolare i carri armati, inviati dall'Occidente. Questa mattina è andato in scena un massiccio attacco missilistico russo contro l’Ucraina, con ’allarme aereo è risuonato in tutto il Paese. Come riportato Serhii Borzov, il capo dell’Amministrazione militare regionale di Vinnytsia, i russi hanno lanciato missili da crociera. “Hanno lanciato oltre 30 missili” il bollettino fornito dalle forze armate di Kiev. In tutto il Paese è risuonato l’allarme aereo e la gente è subito scappata nei rifugi. Inoltre gli uomini di Volodymyr Zelensky hanno annunciato di aver abbattuto 24 droni di fabbricazione iraniana lanciati dalle forze russe dal Mar d’Azov, nel sud del Paese: “Gli Uav d’attacco sono stati lanciati dalla costa orientale del Mar d’Azov. Secondo informazioni preliminari, il nemico ha utilizzato 24 Shahed. Tutti e 24 sono stati distrutti”.

Russia, tombe nel cimitero Wagner aumentate di 7 volte in 2 mesi

È stato poi denunciato che la Russia sta preparando una seconda ondata di mobilitazione, a fine febbraio, in Crimea. Gli elenchi di tutti i dipendenti delle istituzioni e delle realtà private da esentare dovranno essere consegnati alle autorità entro il 29 di questo mese.