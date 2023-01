Putin, l'ira per i tank a Kiev: truppe Usa in Germania sono forze di occupazione

25 gennaio 2023 a

Si va verso l'invio all'Ucraina dei carri armati Leopard 2, i più avanzati della tecnologia bellica tedesca, insieme al via libera degli Stati Uniti alla fornitura di tank Abrams a Kiev. Il presidente Usa Joe Biden, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico, Rishi Sunak, stanno programmando per il pomeriggio un colloquio telefonico in videoconferenza per coordinare gli ulteriori passi riguardanti il nuovo invio di armi pesanti. Lo scrive il settimanale tedesco Spiegel, mentre Scholz si appella ai tedeschi: "Ci sono cittadini nel nostro paese che si preoccupano. A loro voglio dire: Fidatevi! Abbiate fiducia nel governo federale!", ha detto intervenendo al Bundestag. Scholz ha parlato della decisione di mandare i Leopard a Kiev e consentire ad altri paesi che ne sono in possesso di inviarli a loro volta "un principio giusto".

Kiev dunque vedrà rafforzata la sua potenza di fuoco in vista della probabile nuova offensiva russa in primavera. In questo contesto, è tornato a parlare il presidente russo Vladimir Putin: "l’obiettivo della guerra in Ucraina "come ho detto molte volte, è proteggere le persone, prima di tutto, proteggere la Russia stessa dalle minacce che stanno cercando di creare nei nostri territori storici adiacenti a noi. E non possiamo permetterlo", ha detto il capo del Cremlino in un incontro con gli studenti del Centro scientifico e tecnologico innovativo Vorobyovy Gory dell’Università statale di Mosca , nella Giornata dello studente. "Sfortunatamente, il nemico non tiene conto di nulla. Sparano ai loro stessi uomini alle spalle, vedete! Creano truppe di sbarramento", sono le parole di Putin in riferimento alle truppe ucraine. Il leader russo è sicuro che prima o poi "l’Europa riconquisterà la sua sovranità, ma, a quanto pare, ci vorrà ancora del tempo", e sostiene che "le truppe americane in Germania sono forze di occupazione in termini legali ed effettivi".

Il portavoce di Putin Dmitry Peskov in precedenza aveva dichiarato che la consegna di carri armati Abrams e Leopard 2 all’Ucraina porterà "altre sofferenze" al Paese e "maggiori tensioni sul continente" europeo. "Purtroppo, più armi dalla Nato portano altre sofferenze agli ucraini. E porteranno anche altra tensione nel continente. Ma questo non può impedire alla Russia di raggiungere i nostri obiettivi", ha detto alla Cnn il portavoce del Cremlino.