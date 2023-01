La Russia "teme un attacco": sistemi missilistici a Mosca e sulla casa di Putin

20 gennaio 2023 a

Gli avvistamenti si succedono di ora in ora: sistemi di difesa anti.area sono stato installati in diversi edifici pubblici nel centro di Mosca, anche nei pressi del Cremlino. La Russia teme un attacco nella sua capitale? O pianifica un'offensiva - l'ipotesi nucleare non è mai del tutto sparita dal tavolo - che potrebbe causare una reazione militare nei propri confini? O è solo una mossa per la propaganda interna? Difficile dirlo allo stato attuale. Il dato che sui tetti di Mosca, ma anche sugli argini dei fiumi, sono apparse armi di difesa aerea come il sistema missilistico Pantsir installato in cima all'edificio di otto piani utilizzato dal ministero della Difesa lungo la Moscova.

Sui social dal 6 gennaio sono iniziati a circolare foto e video che dimostrano il posizionamento dei sistemi difensivi in diversi luoghi sensibili. Il Guardian a riguardo ha scritto che la Russia si starebbe preparando per un potenziale attacco contro la capitale, tuttavia definito improbabile (e da parte di chi? Dell'Ucraina? O dell'Occidente?).

Scuole, palazzi governativi, accademie, anche il Parco Nazionale Losiny Ostrov sono alcuni dei punti strategici in cui sono sorti i sistemi missilistica con il sito Meduza, come riporta il Giornale, che parla di un sistema di difesa aerea installato a 10 chilometri dalla residenza moscovita del presidente russo Vladimir Putin.