La Russia conquista Soledar. Dopo tante batoste, Putin ottiene un successo in Ucraina

I cambi effettuati da Vladimir Putin al vertice dell'esercito di Mosca sembrano sortire i primi effetti. Le forze armate russe, infatti, hanno preso il pieno controllo della città ucraina di Soledar, situata nella regione orientale di Donetsk e al centro di settimane di intensi combattimenti: così un rappresentante del ministero della Difesa russo, tenente generale Igor Konashenkov, rilanciato dall’agenzia di stampa Tass.

La presa della città non è stata ancora confermata dalle forze armate ucraine, che continuano a riferire di combattimenti attorno a Soledar, come riportato dal quotidiano Ukrainska Pravda. Anzi, smentiscono del tutto l'annuncio russo.

Stando alla comunicazione dell’ufficiale di Mosca, la «liberazione» di Soledar permetterà all’esercito del Cremlino di interrompere le linee di rifornimento delle truppe ucraine verso la unità rimaste nella vicina città di Bakhmut e, in sostanza, di accerchiarle. Negli ultimi mesi le forze russe hanno perso il controllo di alcune importanti città dell’oriente ucraino, su tutte Kherson. In settimana il presidente Vladimir Putin ha anche sostituito il comandante dell’esercito in Ucraina, degradando l’ex guida delle forze armate Sergey Surovikin al ruolo di vice e nominando il capo di stato maggiore dell’esercito Valery Gerasimov.