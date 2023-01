Ucraina, il ministro Urso incontra Zelensky a Kiev: così prepara la visita di Meloni

12 gennaio 2023 a

Italia e Ucraina sempre più vicine. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev. Il leader ucraino ha assegnato un premio a Urso per il sostegno italiano all'Ucraina che non è mai mancato dopo l'invasione russa. "Mi ha fatto particolarmente piacere ricevere dalle mani del [email protected] l’onorificenza al merito della Repubblica per il sostegno alla causa della libertà. Zelenski ha tenuto a ringraziare il Governo e il popolo italiano per il sostegno all’Ucraina", il commento di Urso.

Questo viaggio di Urso in Ucraina anticipa quello che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni farà nelle prossime settimane, probabilmente a metà febbraio, come ha già avuto modo di spiegare lei stessa. Zelensky ha ringraziato il governo italiano per quanto ha fatto sinora ed ha invitato il premier Giorgia Meloni a venire presto a Kiev. Urso ha informato i suoi interlocutori che, d’intesa con il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, è in corso l’organizzazione di una grande conferenza sulla ricostruzione che metterà intorno al tavolo autorità istituzionali e imprese italiane e ucraine. Con l’occasione, ha firmato un accordo sulla cooperazione tecnologica e industriale. Urso è il primo ministro del nuovo governo che visita l’Ucraina, ma era stato a Kiev anche a settembre scorso quando era presidente del Copasir. Nella delegazione erano presenti anche il consigliere diplomatico di Palazzo Chigi, Francesco Talò, il direttore generale Amedeo Teti e il consigliere diplomatico del MIMIT, Mario Cospito.