Ucraina, Soledar è rasa al suolo: le immagini satellitari fanno impressione

Una città quasi completamente distrutta. È quanto rappresentano le immagini satellitari scattate dall’azienda statunitense Maxar sulla città di Soledar, nell’oblast di Donetsk in Ucraina, al centro da giorni di furenti attacchi da parte delle forze russe. La prima immagine pubblicata da Maxar su Twitter mostra Soledar prima del 1 agosto 2022. La seconda mostra una parte della città dopo il 10 gennaio 2023, mettendo in evidenza i palazzi completamente distrutti. La città mineraria di Soledar è «quasi completamente distrutta», ma i combattimenti continuano e la linea del fronte orientale «tiene», aveva d’altronde spiegato lo stesso presidente Volodymyr Zelensky nel suo discorso di ieri sera.

Nel frattempo le autorità statunitensi hanno reso noto che non dispongono di dati che confermino che la città ucraina sia completamente sotto il controllo delle forze russe. A dichiararlo è stato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, che ha spiegato che sono in corso «scontri in evoluzione nell’area» e parlando di un «contesto molto fluido» con «combattimenti davvero violenti», che «non consentono di confermare le notizie» in arrivo. Allo stesso modo, il segretario alla Difesa ha assicurato che il suo dipartimento è «concentrato sul fare tutto il possibile per aiutare a garantire che gli ucraini abbiano le capacità necessarie a riuscire «negli sforzi a difesa del loro territorio sovrano». Il gruppo di mercenari Wagner aveva confermato martedì che Soledar era stata conquistata dopo diversi giorni di intensi scontri, dopo il precedente annuncio del leader dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin.