Usa, doppio intervento per Jill Biden: rimossi i tumori della pelle

È riuscito l’intervento chirurgico cui è stata sottoposta la first lady Jill Biden, moglie del presidente degli Usa Joe. I medici hanno rimosso un carcinoma basocellulare sopra l’occhio destro e uno nel petto, scoperto di recente. Verrà messa sotto esame anche una terza lesione sulla palpebra sinistra. Kevin O’Connor, il medico del presidente, ha dichiarato che la lesione sull’occhio destro è stata «completamente asportata e il tessuto rimosso è stato inviato a un esame microscopico standard». L’intervento è stato eseguito presso il Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda, nel Maryland. O’Connor ha detto che la first lady «soffriva di gonfiore al viso e lividi, ma è di buon umore e si sente bene». L’ufficio della first lady la scorsa settimana aveva annunciato che la duplice lesione cancerosa era stata scoperta durante uno screening di routine per rilevare eventuali tumori alla pelle.