Biden nei guai, dossier segreti nella sua casa privata. Furia Trump: "Fbi intervenga"

Si mette male per Joe Biden. Stando a quanto riferito da una fonte alla Cnn, diversi documenti riservati, risalenti al periodo in cui l'attuale capo della Casa bianca era vice presidente dell’Amministrazione Obama, sono stati ritrovati a Washington in un suo ufficio privato. Lo hanno segnato i National Archives al dipartimento di Giustizia, affinché vengano svolte ulteriori indagini.

I documenti sono stati rinvenuti dai legali di Biden lo scorso novembre, durante i lavori di sgombero di un ufficio di Washington che era utilizzato dal presidente nell’ambito del suo rapporto di lavoro con la University of Pennsylvania, della quale è stato professore onorario tra il 2017 e il 2019. I documenti rinvenuti sarebbero meno di una decina. Non è chiaro a cosa il materiale si riferisca o perché si trovassero nell’ufficio privato dell’allora vice presidente. Secondo quanto previsto dalla legge, tutti i funzionari federali, compreso il presidente e il vice presidente degli Stati Uniti, sono tenuti a restituire tutti i documenti ufficiali e riservati al termine dei loro incarichi.

«La Casa Bianca e il dipartimento di Giustizia» stanno collaborando in merito alla vicenda, ha riferito Richard Sauber, consigliere speciale del presidente Biden. Dopo la scoperta dei documenti, alcuni dei quali classificati come top secret, con la dicitura «sensitive compartmented information», i legali di Biden hanno immediatamente contattato gli Archivi Nazionali, che hanno iniziato ad indagare sulla vicenda, ha riferito ancora la fonte della Cnn.

L’ex presidente Donald Trump ha chiesto all’Fbi di perquisire tutte le abitazioni di Joe Biden. «Quando è che l’Fbi - ha commentato Trump su Truth - andrà a perquisire le molte case di Joe Biden, e forse persino la Casa Bianca? Questi documenti non erano certamente "non classificati"». Trump è attualmente sotto inchiesta per aver tenuto nascosti nel suo resort di Mar-a-Lago, in Florida, centinaia di documenti riservati portati via dalla Casa Bianca e non consegnati agli Archivi di Stato. Ad agosto, durante un blitz, gli agenti dell’Fbi hanno sequestrato tutti i file, oggetto adesso di un’indagine federale. «Ci è stato detto per mesi - ha commentato il figlio del tycoon, Donald Trump Jr. - che questo era tradimento e motivo di impeachment e meritevole di pena di morte, ma adesso ho la sensazione che non succederà niente».