Covid in Cina, le foto che smascherano il governo: "Lunghe file ai crematori"

10 gennaio 2023 a

a

a

Lunghe code davanti ai forni crematori in diverse megalopoli. Le foto satellitari pubblicate dal Washington Post smentiscono la versione ufficiale del governo cinese sulla situazione del Covid nell'enorme Paese asiatico. Le immagini confermerebbero un drammatico aumento dell’attività di pompe funebri e forni crematori, mentre il paese continua la sua battaglia con il virus. Nelle foto, scattate tra fine dicembre e inizio gennaio, si vedono file di persone, in diverse città - Pechino Kunming, Nanchino, Chengdu, Tangshan e Huzhou - in attesa di entrare con i loro familiari morti di Covid. Un’immagine sembra suggerire che accanto a un’impresa di pompe funebri alla periferia di Pechino è sorto un nuovo parcheggio, mentre si vedono file di veicoli in attesa. Si tratta del distretto di Tongzhou alla periferia della capitale, il Washington Post ha notato che tra il 22 e il 24 dicembre il parcheggio è stato ampliato per contenere un centinaio di auto. In quei giorni si sarebbero bruciati 150 corpi al giorno.

Covid, la bufala del vaccino cinese "inaffidabile". Così l'Europa nasconde il proprio flop

Intanto l’Organizzazione mondiale della sanità prevede che la nuova ondata di casi di Covid in Cina non avrà "un impatto significativo" sulla situazione in Europa. Ma allo stesso tempo avverte che il sistema sanitario nel Vecchio Continente è in una situazione di stress "senza precedenti", esorta i Paesi a considerare di raccomandare ai passeggeri di indossare mascherine sui voli e ha fissato per il 27 gennaio una riunione di un comitato che valuterà se la pandemia rappresenti ancora un’emergenza globale.