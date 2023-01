Covid, la bufala del vaccino cinese "inaffidabile". Così l'Europa nasconde il proprio flop

10 gennaio 2023 a

a

a

Il vaccino cinese non sarebbe affatto "inaffidabile". E l'Europa starebbe propagando questa bufala per cercare di inviare a Pechino le sue scorte inutilizzate ed evitare che migliaia di fiale superino la data di scadenza.

"Più rapida e letale". Disperazione cinese per la nuova variante

A sostenerlo è la virologa Maria Rita Gismondo in un intervento sul Fatto quotidiano. "Il vaccino Biotech Sinovac - scrive Gismondo - è stato autorizzato dall'Oms", che lo ha ritenuto "sicuro ed efficace". In particolare, rispetto ai vaccini a mRna utilizzati in Europa, il siero cinese si è rivelato meno efficace dopo la somministrazione della prima e della seconda dose, più efficace dopo la terza.

"Minaccia per la salute del pianeta". L'affondo di Gasparri contro la Cina

Gli errori del regime cinese nella gestione della pandemia, dunque, sono ascrivibili al non aver spinto per la somministrazione del richiamo "booster" e nell'aver privilegiato le categorie in età da lavoro rispetto a quelle a rischio, e cioè gli anziani e i fragili.

La campagna denigratoria nei confronti di Sinovac avrebbe però per la Gismondo un'altra ragione: "Nulla - scrive - giustifica il gesto di donare i vaccini europei a Pechino se non il fatto che i magazzini sono pieni di dosi in scadenza e si vuole trasformare un errore di programmazione in generosità".

Medicine "fantasma", i farmaci sono sempre più introvabili

In quanto alla reale portata dell'ondata di contagi in Cina, Gismondo invita alla prudenza: "I numeri assoluti che ci arrivano dalla Cina sono molto alti ma, nel compararli ai nostri, dovremmo guardare anche alle percentuali. I cinesi sono un miliardo e mezzo, noi italiani circa 60 milioni, il 4%"