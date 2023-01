“Crimini di guerra del principe Harry”. Insurrezione in Afghanistan

06 gennaio 2023 a

Un alto funzionario talebano accusa di «crimini di guerra» il principe Harry che nel suo libro afferma che uccidere 25 talebani durante una missione in Afghanistan è come rimuovere «pezzi degli scacchi» da una scacchiera. Il principe Harry rivela il numero esatto di persone che ha ucciso durante le sue due missioni in Afghanistan. «Il mio numero è 25. Non è un numero che mi riempie di soddisfazione, ma non me ne vergogno nemmeno», scrive il principe. Dice di aver considerato queste persone come «pezzi degli scacchi» tolti dal gioco, come richiedeva il suo addestramento, perché è impossibile uccidere un bersaglio «se lo si considera come una persona».

«Signor Harry! Quelli che avete ucciso non erano pezzi di scacchi, erano esseri umani» che avevano una famiglia, ha dichiarato l’alto funzionario talebano Anas Haqqani, accusando il principe di «crimini di guerra». «Ma la verità è quella che dite voi: i nostri innocenti erano come pedine degli scacchi per i vostri soldati e per i vostri leader militari e politici», ha aggiunto Haqqani prima di concludere: «Ma nonostante tutto, avete perso in questo ‘gioco’».