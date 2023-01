Principe Harry, rivelazione choc: quanti talebani ho ucciso. William e Kate, liti e veleni

05 gennaio 2023 a

a

a

È una miniera di attacchi e retroscena sulla famiglia reale il libro del principe Harry "Spare". Il figlio secondogenito dell'attuale Re Carlo e lady Diana nelle sue memorie affronta anche il periodo vissuto sotto le armi e in particolare le due missioni in Afghanistan dove è stato nel 2007-8 e nel 2012. Harry ha rivelato nel suo libro di aver ucciso 25 combattenti talebani durante il suo secondo turno di servizio. "Capitano Wales", come veniva chiamato nell'esercito, ha scritto che non pensava a coloro che venivano uccisi "come persone" ma a "pezzi degli scacchi" che aveva tolto dalla scacchiera, riporta il Daily Mail.

x 1 / 16

A creare scandalo a Palazzo sono poi le accuse al padre al fratello William. In "Spare", la cui pubblicazione è prevista per martedì ma le cui anticipazioni escono quotidianamente sui tabloid e sui quotidiani britannici, racconta di essere stato aggredito fisicamente dal fratello nel 2019 a Kensington Palace, durante una furiosa discussione sul peggioramento dei loro rapporti. A riportarlo in esclusiva è il Guardian, che riferisce di aver ottenuto una copia del libro. Secondo le anticipazioni, durante il litigio William avrebbe definito la moglie di Harry, l’ex attrice Meghan Markle, "difficile", "sgarbata" e "irritante". Harry racconta che William lo ha afferrato per il colletto e gli ha strappato la collana che indossava, poi lo ha fatto cadere. William si è poi scusato, si legge ancora nell’estratto del libro. Né Buckingham Palace, che rappresenta il re Carlo III, né l’ufficio di William a Kensington Palace, hanno finora commentato le affermazioni.

“Peggio di quello che si aspettano”. Harry sgancia la nuova bomba contro William

Il sito web di celebrities Page Six, citando fonti proprie, afferma inoltre che Harry sostiene che William e l’attuale moglie Kate lo abbiano incoraggiato a indossare l’uniforme nazista a una festa in maschera del 2005, episodio che scatenò molte polemiche. Per quella storia Harry si è ripetutamente scusato e ha definito la decisione di indossare quel travestimento uno dei più grandi errori della sua vita. Nel libro, Harry sostiene che William e Kate "scoppiarono a ridere" quando lo videro travestito da soldato nazista per la festa. Harry aveva 20 anni quando il Sun pubblicò in prima pagina una foto che lo ritraeva vestito appunto in uniforme nazista, con una fascia rossa al braccio con una svastica. La foto fu scattata a una festa in maschera alla quale era presente anche William, che si travestì da leone. Nella parte del libro di memorie di Harry relativa alla scelta del travestimento, ottenuta da Page Six, lui rivela che bisognava scegliere fra due costumi: uno da pilota e uno da nazista. "Ho telefonato a Willy e Kate e ho chiesto cosa ne pensassero. Un’uniforme nazista, hanno detto", scrive Harry secondo l’estratto ottenuto da Page Six, aggiungendo che quando è andato a casa e l’ha provato per loro. "Hanno riso entrambi. Peggio del body di Willy! Molto più ridicolo", scrive ancora Harry.