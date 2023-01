Guerra, la Germania manda panzer e Patriot all'Ucraina. “Così si va verso l'escalation”

06 gennaio 2023 a

Aumenta la tensione internazionale sulla guerra in Ucraina. L’ambasciata russa a Berlino ha infatti condannato la decisione della Germania di inviare a Kiev i ‘panzer’, i carri armati tedeschi, di tipo Marder e una batteria aggiuntiva di sistemi di difesa aerea Patriot utili a contrastare le incursioni aeree con razzi e droni. È quanto si legge in una nota della missione diplomatica nella capitale tedesca.

Nessuna tregua in Ucraina, le bombe di Kiev cadono su Donetsk

L’ambasciata aggiunge che il passo è stato compiuto a Berlino «anche sotto la forte pressione di Washington», ma «pompare Kiev con armi letali e attrezzature militari pesanti» è una «linea morale che le autorità tedesche non dovrebbero oltrepassare, tenendo conto della responsabilità storica della Germania per i crimini del nazismo durante la II Guerra mondiale. È un ulteriore passo verso l’escalation». Il governo tedesco, secondo Der Spiegel, ha in programma di inviare 40 veicoli blindati di tipo Marder per aiutare la controffensiva degli uomini di Volodymyr Zelensky. Ieri Berlino e Washington hanno annunciato la decisione di fornire per la prima volta veicoli da combattimento a Kiev: un nuovo passo che ha fatto infuriare il Cremlino.