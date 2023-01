Guerra, l'Ucraina bombarda Donetsk dopo l'inizio della tregua di Putin

06 gennaio 2023 a

Nessuna tregua in Ucraina. Nonostante l'annuncio unilaterale da parte del Cremlino, Kiev non intende sospendere le azioni belliche nelle zone occupate dai russi. Così le forze armate dell’Ucraina (AFU) hanno sparato contro Donetsk esattamente alle 12 di venerdì 6 gennaio ora di Mosca «quando è entrata in vigore la tregua annunciata dalla Federazione Russa».

"Usa il Natale per fermarci". Zelensky contro la tregua di Putin

Il fuoco è stato sparato da pezzi di artiglieria in stile Nato da 155 millimetri, ha detto venerdì l’ufficio di rappresentanza della Repubblica Popolare di Donetsk (DPR) presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento delle questioni relative ai crimini di guerra dell’Ucraina. Lo ha riferito l'ufficio di rappresentanza della Dpr, citati dall’agenzia di stampa russa Tass.