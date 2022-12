Grecia, un terremoto di magnitudo 4.9 sull'isola di Evia

28 dicembre 2022 a

a

a

Un terremoto di magnitudo 4.9 è avvenuto alle 14:24 (13:24) a Psachna, sull'isola greca di Evia, causando forte preoccupazione in tutta la regione. Come riferito dal vice governatore regionale Giorgos Kelaiditis, per il momento non sono stati individuati danni materiali.



"È stato un terremoto molto forte. Al momento non sono stati rilevati problemi. Ho parlato anche con i residenti del villaggio di Pissonas che è vicino all'epicentro ma non ci sono problemi. Le forze della Protezione civile hanno avviato i pattugliamenti mentre continuano alcune scosse sismiche di assestamento" ha detto Kelaiditis.