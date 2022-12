Quando potrebbe eruttare il Vesuvio: il vulcano trema, sciame sismico nel cratere

21 dicembre 2022 a

a

a

Il Vesuvio trema. Domenica scorsa, 18 dicembre, uno sciame sismico di bassissima energia ha interessato il vulcano mettendo in allerta la popolazione. La prima scossa, l’unica avvertita dai residenti e registrata dall’Osservatorio Vesuviano, si è verificata alle 20.50, ha raggiunto magnitudo di durata pari a 2.5, con epicentro nella zona craterica Nord-Est del vulcano e una profondità di meno di 400 metri. Poi ne sono seguite altre 25.

Gli esperti hanno spiegato che questa sismicità sul Vesuvio si verifica periodicamente ed è legata alla dinamica del vulcano. Non ha le caratteristiche di un terremoto correlato alla risalita del magma. Per il momento, analizzando i vari parametri, non c'è alcun tipo di allarme. Quella accaduta lo scorso weekend è stata solo una scossa leggermente più forte di quelle che normalmente avvengono.

Il Vesuvio, come tutti i vulcani campani, è monitorato 24 ore su 24 dall'Osservatorio Vesuviano dell'INGV. Qui vengono registrati in continuo parametri relativi alla temperatura, alle emissioni idrotermali, alle scosse di terremoto o alla composizione chimica delle fumarole. Al momento, non è prevista alcuna ripresa dell'attività eruttiva, la cui ultima fase esplosiva risale al 18 marzo 1944.