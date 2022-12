Russia, elicotteri militari sul cielo di Mosca. Regime di Putin a rischio?

Quattro elicotteri militari in volo sul cielo di Mosca. Sono stati avvistati da alcuni testimoni oculari e il video è stato pubblicato sulla pagina Twitter "Tpyxa". Secondo alcuni commentatori, gli elicotteri potrebbero essere decollati per scongiurare un golpe volto a rovesciare il regime di Vladimir Putin. "Elicotteri militari avvistati su Mosca - si legge nel post di "Tpyxa" - secondo i testimoni oculari almeno quattro Mi-8 hanno sorvolato la città".

Military helicopters spotted over Moscow



According to eyewitnesses, at least four Mi-8s flew over the city. pic.twitter.com/cyjE0cPW6q