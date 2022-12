Tempesta di ghiaccio in America, neve e gelo record: "Imminente ciclone bomba"

23 dicembre 2022 a

Migliaia di voli sono stati cancellati e i rifugi per senzatetto sono stracolmi negli Usa che attraversano una delle stagioni natalizie più insidiose degli ultimi decenni dal punto di vista meteorologico. In alcuni luoghi le temperature sono crollate a -37 gradi. I meteorologi si aspettano che un ciclone di gelo si sviluppi tra giovedì e venerdì vicino ai Grandi Laghi. Ciò si verifica quando la pressione atmosferica scende rapidamente durante una forte tempesta. Avvertono di un imminente "ciclone bomba" che potrebbe creare condizioni per una bufera di neve. Il presidente Joe Biden ha avvertito gli americani di prendere sul serio la tempesta in arrivo. Giovedì ha detto nello Studio Ovale che "questo non è come un giorno di neve quando eri un bambino".

Intanto le temperature sono crollate e la tempesta imperversa già in diversi Stati americani come in Pennsylvania dove migliaia di voli sono stati cancellati. Le condizioni meteo potrebbeo peggiorare ulteriormente prima di Natale. La neve si è accumulata sulle autostrade nella zona di Pittsburgh, nonostante il transito di auto e camion. L'aria gelida si sta spostando attraverso gli Stati Uniti centrali verso est, con avvisi di "windchill" (indice che misura la temperatura che percepiamo sulla pelle per effetto del vento) che, nei prossimi giorni, colpiranno circa 135 milioni di persone.