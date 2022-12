Parigi, tafferugli nel luogo della sparatoria. Esplode la rabbia dei curdi

23 dicembre 2022 a

A Parigi esplode la rabbia dei curdi. In concomitanza con l'arrivo sul posto della sparatoria, nel X arrondissement davanti a un centro culturale curdo, del ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, sono scattate proteste e tafferugli.



DIRECT | Des tensions éclatent sur les lieux de l'attaque à Paris, du gaz lacrymogène utilisé #Paris10

➡️ https://t.co/8Xrod7gW4M pic.twitter.com/ccA9Btzllw — Le Parisien (@le_Parisien) December 23, 2022

L'uomo che ha aperto il fuoco stamattina nel X arrondissement di Parigi "voleva ovviamente attaccare gli stranieri" ha detto il ministro Darmanin. "Non è certo che il killer che voleva uccidere queste persone lo abbia fatto specificamente per i curdi. Ovviamente voleva prendere di mira gli stranieri", ha ribadito il ministro. Dopo le dichiarazioni di Darmanin c'e' stata una sassaiola contro gli agenti a cui la polizia ha risposto con lacrimogeni. I manifestanti, che probabilmente non sono stati soddisfatti dalle parole del ministro e non si sentono protetti, hanno cantato canzoni di solidarietà curde e contro la Turchia.